SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schindler-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Schindler-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Schindler-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Schindler-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 181,80 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,501 Schindler-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 245,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 350,39 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 35,04 Prozent vermehrt.

Alle Schindler-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 26,05 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at