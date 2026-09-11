Schindler Aktie

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WKN DE: A0JJWH / ISIN: CH0024638212

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Rentables Schindler-Investment? 11.09.2026 10:03:35

SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schindler-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Schindler-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Schindler-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Schindler-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 181,80 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,501 Schindler-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 245,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 350,39 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 35,04 Prozent vermehrt.

Alle Schindler-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 26,05 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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