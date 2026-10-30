Schindler Aktie

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WKN DE: A0JJWH / ISIN: CH0024638212

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Schindler-Investmentbeispiel 30.10.2026 10:03:36

SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schindler-Investment von vor 5 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Schindler-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Schindler-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 234,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Schindler-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 42,589 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 29.10.2026 auf 291,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 414,82 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 24,15 Prozent erhöht.

Alle Schindler-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 30,85 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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