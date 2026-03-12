Schindler Aktie
SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schindler von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Schindler-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Schindler-Aktie 177,60 CHF wert. Bei einem Schindler-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,631 Schindler-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 11.03.2026 auf 271,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 528,15 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 52,82 Prozent angezogen.
Insgesamt war Schindler zuletzt 28,98 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
