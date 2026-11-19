Schindler Aktie
WKN DE: A0JEHV / ISIN: CH0024638196
|Schindler-Performance
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19.11.2026 10:03:23
SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schindler von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das Schindler-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 180,10 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Schindler-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,552 Anteilen. Die gehaltenen Schindler-Anteile wären am 18.11.2026 1 670,18 CHF wert, da der Schlussstand 300,80 CHF betrug. Damit wäre die Investition 67,02 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Schindler belief sich zuletzt auf 32,23 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com
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