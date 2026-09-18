Schindler Aktie
WKN DE: A0JJWH / ISIN: CH0024638212
|Schindler-Investmentbeispiel
|
18.09.2026 10:04:01
SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schindler von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Schindler-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Schindler-Aktie betrug an diesem Tag 285,50 CHF. Bei einem Schindler-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 35,026 Schindler-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 17.09.2026 8 791,59 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 251,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 12,08 Prozent weniger wert.
Der Börsenwert von Schindler belief sich jüngst auf 26,38 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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