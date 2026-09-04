Schindler Aktie
WKN DE: A0JJWH / ISIN: CH0024638212
|Hochrechnung
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04.09.2026 10:03:59
SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schindler von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Schindler-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 282,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,355 Schindler-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 03.09.2026 auf 255,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 90,60 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9,40 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Schindler belief sich jüngst auf 26,84 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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