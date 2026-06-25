Schindler Aktie
WKN DE: A0JEHV / ISIN: CH0024638196
|Langfristige Performance
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25.06.2026 10:04:10
SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schindler-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden Schindler-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Schindler-Aktie bei 278,90 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Schindler-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,586 Schindler-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 24.06.2026 auf 266,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 955,18 CHF wert. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 955,18 CHF entspricht einer negativen Performance von 4,48 Prozent.
Schindler war somit zuletzt am Markt 28,18 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com
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