Schindler Aktie
WKN DE: A0JJWH / ISIN: CH0024638212
|Langfristige Performance
|
07.08.2026 10:03:56
SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Schindler von vor 5 Jahren bedeutet
Schindler-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 284,60 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Schindler-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 35,137 Schindler-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 047,79 CHF, da sich der Wert einer Schindler-Aktie am 06.08.2026 auf 257,50 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 9,52 Prozent verkleinert.
Zuletzt ergab sich für Schindler eine Börsenbewertung in Höhe von 27,08 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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