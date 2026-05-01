Schindler Aktie

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WKN DE: A0JJWH / ISIN: CH0024638212

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Schindler-Investmentbeispiel 01.05.2026 10:03:56

SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel Verlust hätte eine Schindler-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Schindler-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Schindler-Papier feiertags-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 292,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Schindler-Aktie investiert, befänden sich nun 0,342 Schindler-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 30.04.2026 89,73 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 262,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 10,27 Prozent weniger wert.

Zuletzt ergab sich für Schindler eine Börsenbewertung in Höhe von 27,33 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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