SPI-Titel Schlatter Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schlatter Industries von vor 10 Jahren gekostet

Vor Jahren in Schlatter Industries-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 10 Jahren wurden Schlatter Industries-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Schlatter Industries-Anteile letztlich bei 33,59 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Schlatter Industries-Papier investiert hätte, hätte er nun 297,726 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 28.05.2026 5 775,88 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 19,40 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 42,24 Prozent vermindert.

Alle Schlatter Industries-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 21,09 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at