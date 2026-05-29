Schlatter Industries Aktie
WKN: 901395 / ISIN: CH0002277314
|Lohnender Schlatter Industries-Einstieg?
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29.05.2026 10:03:53
SPI-Titel Schlatter Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schlatter Industries von vor 10 Jahren gekostet
Vor 10 Jahren wurden Schlatter Industries-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Schlatter Industries-Anteile letztlich bei 33,59 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Schlatter Industries-Papier investiert hätte, hätte er nun 297,726 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 28.05.2026 5 775,88 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 19,40 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 42,24 Prozent vermindert.
Alle Schlatter Industries-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 21,09 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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