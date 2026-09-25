Schlatter Industries Aktie
WKN: 901395 / ISIN: CH0002277314
|Performance unter der Lupe
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25.09.2026 10:03:40
SPI-Titel Schlatter Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schlatter Industries von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr wurde die Schlatter Industries-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 20,60 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 48,544 Schlatter Industries-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 18,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 902,91 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9,71 Prozent verringert.
Schlatter Industries wurde jüngst mit einem Börsenwert von 20,45 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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