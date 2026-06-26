SPI-Titel Schlatter Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schlatter Industries-Investment von vor 10 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Schlatter Industries-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Schlatter Industries-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Schlatter Industries-Papier bei 34,65 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Schlatter Industries-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,886 Schlatter Industries-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Schlatter Industries-Papiers auf 18,90 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 54,55 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 54,55 CHF, was einer negativen Performance von 45,45 Prozent entspricht.

Schlatter Industries wurde am Markt mit 19,67 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at