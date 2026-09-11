Schlatter Industries Aktie
WKN: 901395 / ISIN: CH0002277314
|Schlatter Industries-Anlage im Blick
|
11.09.2026 10:03:35
SPI-Titel Schlatter Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schlatter Industries von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurde die Schlatter Industries-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 25,98 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 384,838 Schlatter Industries-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 10.09.2026 auf 17,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 734,66 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 32,65 Prozent vermindert.
Schlatter Industries wurde am Markt mit 20,22 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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