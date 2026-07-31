Schlatter Industries Aktie

Schlatter Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 901395 / ISIN: CH0002277314

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Rentable Schlatter Industries-Investition? 31.07.2026 10:03:59

SPI-Titel Schlatter Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schlatter Industries von vor einem Jahr verloren

Anleger, die vor Jahren in Schlatter Industries-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurden Schlatter Industries-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 22,60 CHF. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Schlatter Industries-Aktie investiert hat, hat nun 442,478 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Schlatter Industries-Papiere wären am 30.07.2026 7 964,60 CHF wert, da der Schlussstand 18,00 CHF betrug. Das entspricht einer Abnahme von 20,35 Prozent.

Schlatter Industries wurde am Markt mit 20,00 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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