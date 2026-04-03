Schlatter Industries Aktie
WKN: 901395 / ISIN: CH0002277314
|Lohnendes Schlatter Industries-Investment?
|
03.04.2026 10:03:38
SPI-Titel Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schlatter Industries von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurden Schlatter Industries-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Schlatter Industries-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 30,51 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,278 Schlatter Industries-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.04.2026 auf 18,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 60,31 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 39,69 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte Schlatter Industries einen Börsenwert von 20,32 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Schlatter Industries AG
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