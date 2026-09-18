Schlatter Industries Aktie
WKN: 901395 / ISIN: CH0002277314
|Lukrative Schlatter Industries-Anlage?
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18.09.2026 10:04:01
SPI-Titel Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schlatter Industries von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Schlatter Industries-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 38,54 CHF wert. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Schlatter Industries-Aktie investiert hat, hat nun 2,594 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 17.09.2026 auf 17,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 45,66 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 54,34 Prozent verringert.
Der Schlatter Industries-Wert an der Börse wurde auf 19,79 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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