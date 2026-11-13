Schlatter Industries Aktie
WKN: 901395 / ISIN: CH0002277314
|Investmentbeispiel
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13.11.2026 10:03:46
SPI-Titel Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schlatter Industries von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Schlatter Industries-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Schlatter Industries-Aktie bei 39,22 CHF. Bei einem Schlatter Industries-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 254,985 Schlatter Industries-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Schlatter Industries-Papiers auf 19,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 048,70 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 49,51 Prozent abgenommen.
Der Schlatter Industries-Wert an der Börse wurde auf 22,13 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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