Schlatter Industries Aktie

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WKN: 901395 / ISIN: CH0002277314

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Investmentbeispiel 13.11.2026 10:03:46

SPI-Titel Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schlatter Industries von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Schlatter Industries-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 10 Jahren wurde das Schlatter Industries-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Schlatter Industries-Aktie bei 39,22 CHF. Bei einem Schlatter Industries-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 254,985 Schlatter Industries-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Schlatter Industries-Papiers auf 19,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 048,70 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 49,51 Prozent abgenommen.

Der Schlatter Industries-Wert an der Börse wurde auf 22,13 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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