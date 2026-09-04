Schlatter Industries Aktie

Schlatter Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 901395 / ISIN: CH0002277314

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Lukrative Schlatter Industries-Anlage? 04.09.2026 10:03:59

SPI-Titel Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schlatter Industries von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Schlatter Industries-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Schlatter Industries-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Schlatter Industries-Papier an diesem Tag bei 22,91 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Schlatter Industries-Aktie investiert hätte, hätte er nun 43,658 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 03.09.2026 auf 17,90 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 781,48 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 21,85 Prozent eingebüßt.

Schlatter Industries wurde am Markt mit 19,44 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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