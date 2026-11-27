Schlatter Industries Aktie
WKN: 901395 / ISIN: CH0002277314
|Frühes Investment
|
27.11.2026 10:03:44
SPI-Titel Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schlatter Industries von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Schlatter Industries-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Schlatter Industries-Aktie bei 22,14 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Schlatter Industries-Papier investiert hätte, hätte er nun 45,177 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Schlatter Industries-Papiere wären am 26.11.2026 903,53 CHF wert, da der Schlussstand 20,00 CHF betrug. Damit wäre die Investition um 9,65 Prozent gesunken.
Der Börsenwert von Schlatter Industries belief sich zuletzt auf 22,12 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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