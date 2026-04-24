SPI-Titel Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schlatter Industries von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Schlatter Industries eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Schlatter Industries-Aktie statt. Der Schlusskurs des Schlatter Industries-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 25,02 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Schlatter Industries-Aktie investiert hat, hat nun 3,996 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 23.04.2026 73,93 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 18,50 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 26,07 Prozent verkleinert.

Schlatter Industries war somit zuletzt am Markt 20,11 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at