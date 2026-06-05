SPI-Titel Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schlatter Industries von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Schlatter Industries eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Schlatter Industries-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 23,00 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Schlatter Industries-Aktie investiert hat, hat nun 4,348 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.06.2026 gerechnet (18,60 CHF), wäre das Investment nun 80,87 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 19,13 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Schlatter Industries eine Börsenbewertung in Höhe von 21,22 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at