SPI-Titel Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Schlatter Industries von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in Schlatter Industries-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 13.03.2025 wurde die Schlatter Industries-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Schlatter Industries-Aktie an diesem Tag bei 20,80 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,808 Schlatter Industries-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Schlatter Industries-Papiers auf 18,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 88,94 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 11,06 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Schlatter Industries einen Börsenwert von 20,42 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at