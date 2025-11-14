Schlatter Industries Aktie
WKN: 901395 / ISIN: CH0002277314
|Lukrative Schlatter Industries-Investition?
|
14.11.2025 10:03:43
SPI-Titel Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Schlatter Industries-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Schlatter Industries-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Schlatter Industries-Anteile 29,83 CHF wert. Wer vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Schlatter Industries-Aktie investiert hat, hat nun 335,181 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.11.2025 gerechnet (20,20 CHF), wäre die Investition nun 6 770,66 CHF wert. Aus 10 000 CHF wurden somit 6 770,66 CHF, was einer negativen Performance von 32,29 Prozent entspricht.
Schlatter Industries erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 22,08 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
