SPI-Titel Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Schlatter Industries-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Schlatter Industries-Aktien verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Schlatter Industries-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Schlatter Industries-Papier bei 38,98 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Schlatter Industries-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 25,656 Schlatter Industries-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.07.2026 477,20 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 18,60 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 52,28 Prozent.

Jüngst verzeichnete Schlatter Industries eine Marktkapitalisierung von 19,55 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at