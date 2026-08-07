SPI-Titel Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Schlatter Industries-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Schlatter Industries gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Schlatter Industries-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 23,87 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,190 Schlatter Industries-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 06.08.2026 78,35 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 18,70 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 21,65 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete Schlatter Industries eine Marktkapitalisierung von 19,98 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at