Schlatter Industries Aktie

Schlatter Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 901395 / ISIN: CH0002277314

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Schlatter Industries-Investition? 07.08.2026 10:03:56

SPI-Titel Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Schlatter Industries-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Schlatter Industries gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Schlatter Industries-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 23,87 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,190 Schlatter Industries-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 06.08.2026 78,35 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 18,70 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 21,65 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete Schlatter Industries eine Marktkapitalisierung von 19,98 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Schlatter Industries AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Schlatter Industries AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Schlatter Industries AG 18,80 0,53% Schlatter Industries AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:23 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15:50 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen