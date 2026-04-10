Schlatter Industries Aktie

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WKN: 901395 / ISIN: CH0002277314

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Rentable Schlatter Industries-Anlage? 10.04.2026 10:03:36

SPI-Titel Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Schlatter Industries von vor einem Jahr angefallen

Anleger, die vor Jahren in Schlatter Industries-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurde das Schlatter Industries-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Schlatter Industries-Anteile bei 21,40 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 46,729 Schlatter Industries-Aktien. Die gehaltenen Schlatter Industries-Anteile wären am 09.04.2026 878,50 CHF wert, da der Schlussstand 18,80 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 12,15 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Schlatter Industries bezifferte sich zuletzt auf 20,66 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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