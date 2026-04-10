Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-

Schweiter Technologies Aktie

Schweiter Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3ECF6 / ISIN: CH1248667003

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Top-Dividendenzahlung 10.04.2026 07:02:26

SPI-Titel Schweiter Technologies-Aktie: Mit dieser Dividendenauszahlung können Schweiter Technologies-Aktionäre rechnen

SPI-Titel Schweiter Technologies-Aktie: Mit dieser Dividendenauszahlung können Schweiter Technologies-Aktionäre rechnen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Schweiter Technologies-Anleger über eine Ausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von SPI-Wert Schweiter Technologies am 09.04.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 15,00 CHF. Wie die Dividendenhistorie zeigt, gab es im Vorjahresvergleich damit keine Veränderung. Die Gesamtausschüttung von Schweiter Technologies umfasst 21,50 Mio. CHF. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich damit keine Veränderung ergeben.

Schweiter Technologies-Auszahlungsrendite

Schlussendlich notierte der Schweiter Technologies-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via SIX SX bei 280,50 CHF. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Schweiter Technologies wird die Schweiter Technologies-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Dividendenabschlag kann einen optisch negativen Einfluss auf den Schweiter Technologies-Aktienkurs haben. Die Zahlung der Dividende an die Schweiter Technologies-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Der Schweiter Technologies-Anteilsschein verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 5,93 Prozent. Die Dividendenrendite zog damit im Vorjahresvergleich an, denn damals betrug sie noch 3,63 Prozent.

Gegenüberstellung von realer Rendite und Kursentwicklung

Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Schweiter Technologies-Kurs via SIX SX 81,69 Prozent an Wert verloren. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -80,51 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Schweiter Technologies-Kurs.

Dividendenerwartung von Schweiter Technologies

Für das Jahr 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 17,00 CHF. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 6,06 Prozent ansteigen.

Schweiter Technologies-Basisdaten

Die Marktkapitalisierung des SPI-Unternehmens Schweiter Technologies beläuft sich aktuell auf 398,862 Mio. CHF. Das KGV von Schweiter Technologies beträgt aktuell 0,00. 2025 setzte Schweiter Technologies 904,400 Mio. CHF um und erwirtschaftete ein EPS von -6,40 CHF.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Mark III Photonics / Shutterstock.com

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