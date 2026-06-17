Schweizerische Nationalbank Aktie
WKN: 852243 / ISIN: CH0001319265
|Lohnende Schweizerische Nationalbank-Investition?
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17.06.2026 10:04:19
SPI-Titel Schweizerische Nationalbank-Aktie: Hätte sich eine Investition in Schweizerische Nationalbank von vor einem Jahr rentiert?
Schweizerische Nationalbank-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 3 370,00 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,297 Schweizerische Nationalbank-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 16.06.2026 auf 3 360,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 997,03 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 0,30 Prozent.
Der Schweizerische Nationalbank-Wert an der Börse wurde auf 328,64 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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