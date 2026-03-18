SPI-Titel Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schweizerische Nationalbank von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Schweizerische Nationalbank-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 18.03.2016 wurde die Schweizerische Nationalbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 1 070,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Schweizerische Nationalbank-Aktie investiert, befänden sich nun 0,093 Schweizerische Nationalbank-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 311,21 CHF, da sich der Wert einer Schweizerische Nationalbank-Aktie am 17.03.2026 auf 3 330,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 211,21 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Schweizerische Nationalbank eine Börsenbewertung in Höhe von 333,15 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at