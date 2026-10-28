SPI-Titel Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schweizerische Nationalbank-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Schweizerische Nationalbank-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 28.10.2016 wurde die Schweizerische Nationalbank-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 1 573,00 CHF. Bei einem Schweizerische Nationalbank-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,357 Schweizerische Nationalbank-Aktien. Die gehaltenen Schweizerische Nationalbank-Anteile wären am 27.10.2026 19 834,71 CHF wert, da der Schlussstand 3 120,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 98,35 Prozent gesteigert.

Schweizerische Nationalbank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 312,20 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at