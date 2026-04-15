SPI-Titel Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schweizerische Nationalbank-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Schweizerische Nationalbank-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Schweizerische Nationalbank-Papier an diesem Tag bei 1 045,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Schweizerische Nationalbank-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,957 Schweizerische Nationalbank-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 14.04.2026 3 349,28 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 3 500,00 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 234,93 Prozent.

Schweizerische Nationalbank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 348,96 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at