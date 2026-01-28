SPI-Titel Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schweizerische Nationalbank-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Schweizerische Nationalbank eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Schweizerische Nationalbank-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen Schweizerische Nationalbank-Anteile an diesem Tag bei 3 600,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Schweizerische Nationalbank-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,778 Schweizerische Nationalbank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Schweizerische Nationalbank-Aktie auf 3 770,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 472,22 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 4,72 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Schweizerische Nationalbank belief sich zuletzt auf 384,79 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at