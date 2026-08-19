Schweizerische Nationalbank Aktie
WKN: 852243 / ISIN: CH0001319265
|Rentable Schweizerische Nationalbank-Investition?
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19.08.2026 10:03:37
SPI-Titel Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schweizerische Nationalbank von vor 3 Jahren gekostet
Das Schweizerische Nationalbank-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Schweizerische Nationalbank-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 4 810,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Schweizerische Nationalbank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,208 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 634,10 CHF, da sich der Wert eines Schweizerische Nationalbank-Papiers am 18.08.2026 auf 3 050,00 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 36,59 Prozent.
Schweizerische Nationalbank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 310,26 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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