SPI-Titel Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schweizerische Nationalbank-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren Schweizerische Nationalbank-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Schweizerische Nationalbank-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 4 650,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Schweizerische Nationalbank-Aktie investiert, befänden sich nun 2,151 Schweizerische Nationalbank-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 15.09.2026 auf 3 100,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 666,67 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 33,33 Prozent.

Schweizerische Nationalbank wurde am Markt mit 305,16 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at