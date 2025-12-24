SPI-Titel Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schweizerische Nationalbank von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Schweizerische Nationalbank-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Schweizerische Nationalbank-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 1 090,00 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Schweizerische Nationalbank-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,917 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 23.12.2025 auf 3 440,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 155,96 CHF wert. Aus 1 000 CHF wurden somit 3 155,96 CHF, was einer positiven Performance von 215,60 Prozent entspricht.

Schweizerische Nationalbank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 341,93 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at