Schweizerische Nationalbank-Investition im Blick 24.12.2025 10:03:46

SPI-Titel Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schweizerische Nationalbank von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Schweizerische Nationalbank-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Schweizerische Nationalbank-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 1 090,00 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Schweizerische Nationalbank-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,917 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 23.12.2025 auf 3 440,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 155,96 CHF wert. Aus 1 000 CHF wurden somit 3 155,96 CHF, was einer positiven Performance von 215,60 Prozent entspricht.

Schweizerische Nationalbank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 341,93 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

