Schweizerische Nationalbank Aktie

Schweizerische Nationalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852243 / ISIN: CH0001319265

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Schweizerische Nationalbank-Investment im Blick 30.09.2026 10:03:37

SPI-Titel Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schweizerische Nationalbank von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Schweizerische Nationalbank-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Schweizerische Nationalbank-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Schweizerische Nationalbank-Aktie bei 1 750,00 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Schweizerische Nationalbank-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,571 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 3 200,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 828,57 CHF wert. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 828,57 CHF entspricht einer Performance von +82,86 Prozent.

Der Marktwert von Schweizerische Nationalbank betrug jüngst 318,97 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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