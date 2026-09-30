SPI-Titel Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schweizerische Nationalbank von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Schweizerische Nationalbank-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Schweizerische Nationalbank-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Schweizerische Nationalbank-Aktie bei 1 750,00 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Schweizerische Nationalbank-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,571 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 3 200,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 828,57 CHF wert. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 828,57 CHF entspricht einer Performance von +82,86 Prozent.

Der Marktwert von Schweizerische Nationalbank betrug jüngst 318,97 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at