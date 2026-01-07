Schweizerische Nationalbank Aktie
SPI-Titel Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schweizerische Nationalbank von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurde das Schweizerische Nationalbank-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 4 980,00 CHF wert. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Schweizerische Nationalbank-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,008 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 3 480,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 6 987,95 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 30,12 Prozent.
Insgesamt war Schweizerische Nationalbank zuletzt 349,74 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
