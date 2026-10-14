Schweizerische Nationalbank Aktie

Schweizerische Nationalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852243 / ISIN: CH0001319265

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Lukrative Schweizerische Nationalbank-Investition? 14.10.2026 10:05:04

SPI-Titel Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schweizerische Nationalbank von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Schweizerische Nationalbank eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Schweizerische Nationalbank-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 4 430,00 CHF. Bei einem Schweizerische Nationalbank-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,023 Schweizerische Nationalbank-Aktien. Die gehaltenen Schweizerische Nationalbank-Aktien wären am 13.10.2026 70,43 CHF wert, da der Schlussstand 3 120,00 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 29,57 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Schweizerische Nationalbank belief sich jüngst auf 311,00 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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