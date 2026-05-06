Schweizerische Nationalbank Aktie
WKN: 852243 / ISIN: CH0001319265
|Schweizerische Nationalbank-Anlage im Blick
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06.05.2026 10:05:22
SPI-Titel Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schweizerische Nationalbank von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Schweizerische Nationalbank-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Schweizerische Nationalbank-Aktie an diesem Tag 5 300,00 CHF wert. Bei einem Schweizerische Nationalbank-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,189 Schweizerische Nationalbank-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.05.2026 gerechnet (3 440,00 CHF), wäre die Investition nun 649,06 CHF wert. Damit wäre die Investition um 35,09 Prozent gesunken.
Die Marktkapitalisierung von Schweizerische Nationalbank bezifferte sich zuletzt auf 349,81 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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