SPI-Titel Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schweizerische Nationalbank-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Am 03.06.2021 wurde die Schweizerische Nationalbank-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Schweizerische Nationalbank-Papier an diesem Tag 5 300,00 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Schweizerische Nationalbank-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,887 Schweizerische Nationalbank-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 471,70 CHF, da sich der Wert eines Schweizerische Nationalbank-Anteils am 02.06.2026 auf 3 430,00 CHF belief. Mit einer Performance von -35,28 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von Schweizerische Nationalbank betrug jüngst 342,15 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at