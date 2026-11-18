Schweizerische Nationalbank Aktie
WKN: 852243 / ISIN: CH0001319265
|Schweizerische Nationalbank-Performance im Blick
|
18.11.2026 10:03:19
SPI-Titel Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schweizerische Nationalbank-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Schweizerische Nationalbank-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Schweizerische Nationalbank-Anteile bei 4 970,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,012 Schweizerische Nationalbank-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 177,06 CHF, da sich der Wert eines Schweizerische Nationalbank-Papiers am 17.11.2026 auf 3 070,00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 38,23 Prozent gesunken.
Am Markt war Schweizerische Nationalbank jüngst 306,77 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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