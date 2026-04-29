SPI-Titel Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Schweizerische Nationalbank von vor 3 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Schweizerische Nationalbank-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Schweizerische Nationalbank-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 4 620,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 CHF in die Schweizerische Nationalbank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,022 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Schweizerische Nationalbank-Aktie auf 3 490,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 75,54 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 24,46 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Schweizerische Nationalbank eine Börsenbewertung in Höhe von 350,23 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at