Schweizerische Nationalbank Aktie

Schweizerische Nationalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852243 / ISIN: CH0001319265

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Langfristige Anlage 01.07.2026 10:04:13

SPI-Titel Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Schweizerische Nationalbank von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Schweizerische Nationalbank-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 01.07.2021 wurden Schweizerische Nationalbank-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 5 260,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,019 Schweizerische Nationalbank-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 58,75 CHF, da sich der Wert eines Schweizerische Nationalbank-Anteils am 30.06.2026 auf 3 090,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -41,25 Prozent.

Am Markt war Schweizerische Nationalbank jüngst 308,07 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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