SPI-Titel Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel Verlust hätte eine Schweizerische Nationalbank-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Schweizerische Nationalbank eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurden Schweizerische Nationalbank-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Schweizerische Nationalbank-Papier an diesem Tag 3 500,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Schweizerische Nationalbank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,029 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Schweizerische Nationalbank-Papiers auf 3 130,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 89,43 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 10,57 Prozent abgenommen.

Schweizerische Nationalbank war somit zuletzt am Markt 313,24 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at