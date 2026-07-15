Schweizerische Nationalbank Aktie

Schweizerische Nationalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852243 / ISIN: CH0001319265

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Performance im Blick 15.07.2026 10:03:41

SPI-Titel Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Schweizerische Nationalbank von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Schweizerische Nationalbank gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Schweizerische Nationalbank-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Schweizerische Nationalbank-Anteile bei 3 510,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,849 Schweizerische Nationalbank-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 14.07.2026 auf 2 990,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 518,52 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 14,81 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Schweizerische Nationalbank belief sich zuletzt auf 301,00 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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