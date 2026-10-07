Schweizerische Nationalbank Aktie
WKN: 852243 / ISIN: CH0001319265
|Schweizerische Nationalbank-Performance im Blick
|
07.10.2026 10:03:42
SPI-Titel Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Schweizerische Nationalbank von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurden Schweizerische Nationalbank-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 3 850,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Schweizerische Nationalbank-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,597 Schweizerische Nationalbank-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 06.10.2026 auf 3 150,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 181,82 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 18,18 Prozent eingebüßt.
Schweizerische Nationalbank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 314,33 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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