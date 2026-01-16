SPI-Titel Sensirion-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sensirion von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Sensirion gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Sensirion-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Sensirion-Papiers betrug an diesem Tag 52,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Sensirion-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 190,114 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.01.2026 gerechnet (60,20 CHF), wäre die Investition nun 11 444,87 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 14,45 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Sensirion bezifferte sich zuletzt auf 923,67 Mio. CHF. Das Sensirion-IPO fand am 22.03.2018 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Sensirion-Papiers auf 45,15 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at