Sensirion Aktie

Sensirion für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JGBW / ISIN: CH0406705126

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Performance 16.01.2026 10:03:45

SPI-Titel Sensirion-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sensirion von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Sensirion gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Sensirion-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Sensirion-Papiers betrug an diesem Tag 52,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Sensirion-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 190,114 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.01.2026 gerechnet (60,20 CHF), wäre die Investition nun 11 444,87 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 14,45 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Sensirion bezifferte sich zuletzt auf 923,67 Mio. CHF. Das Sensirion-IPO fand am 22.03.2018 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Sensirion-Papiers auf 45,15 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Sensirion Holding AG

mehr Nachrichten