Sensirion Aktie
WKN DE: A2JGBW / ISIN: CH0406705126
|Sensirion-Investmentbeispiel
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24.04.2026 10:03:40
SPI-Titel Sensirion-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sensirion-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde die Sensirion-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Sensirion-Papier letztlich bei 63,60 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Sensirion-Aktie investiert, befänden sich nun 15,723 Sensirion-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 094,34 CHF, da sich der Wert einer Sensirion-Aktie am 23.04.2026 auf 69,60 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 9,43 Prozent.
Insgesamt war Sensirion zuletzt 1,08 Mrd. CHF wert. Die Erstnotiz des Sensirion-Anteils fand am 22.03.2018 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs der Sensirion-Aktie lag damals bei 45,15 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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