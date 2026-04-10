Sensirion Aktie

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WKN DE: A2JGBW / ISIN: CH0406705126

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Sensirion-Investition im Blick 10.04.2026 10:03:36

SPI-Titel Sensirion-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sensirion-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Sensirion-Aktien verdienen können.

Am 10.04.2025 wurden Sensirion-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 53,40 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 187,266 Sensirion-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.04.2026 11 666,67 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 62,30 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 16,67 Prozent erhöht.

Sensirion markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 972,32 Mio. CHF. Das Sensirion-IPO fand am 22.03.2018 an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt des Sensirion-Papiers wurde der Erstkurs mit 45,15 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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