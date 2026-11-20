Sensirion Aktie
WKN DE: A2JGBW / ISIN: CH0406705126
|Performance im Blick
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20.11.2026 10:03:33
SPI-Titel Sensirion-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sensirion-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Am 20.11.2025 wurde das Sensirion-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Sensirion-Aktie an diesem Tag bei 53,90 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Sensirion-Papier investiert hätte, hätte er nun 18,553 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 476,81 CHF, da sich der Wert eines Sensirion-Anteils am 19.11.2026 auf 79,60 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 47,68 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Sensirion einen Börsenwert von 1,21 Mrd. CHF. Sensirion-Anteile wurde am 22.03.2018 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Sensirion-Anteils bei 45,15 CHF festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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